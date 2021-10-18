خاص بالعالم.. المفاوضات النووية ستبدأ من النقطة التي انسحب منها ترامب

العالم - خاص بالعالم

وقال وحيد زاده في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان اكد على أن المفاوضات النووية ستبدأ من النقطة التي انسحب منها ترامب.

وأضاف أن محادثاتنا النووية تتم مع دول ( 4 زائدا 1) واذا ارادت اميركا الانضمام لها فعليها الغاء الحظر والالتزام بتعهداتها.

وتابع وحيد زاده: لانريد ان تكون المفاوضات النووية استنزافية ونطالب بتحديد الزمن بهذا الخصوص

وفيما يخص افغانستان قال وحيد جلال زاده لقناة العالم إن هنالك تنسيق جيد بين ايران وروسيا بشأن الاحداث في دول الجوار، وأنه لابد من تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة في افغانستان تغطي كل المكونات.