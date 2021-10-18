خطیب زادة: سنتشاور في بروكسل حول القضايا العالقة في فيينا

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي حول تصريحات إنريكي مورا بأن الفرصة محدودة لعودة إيران للمفاوضات النووية: ان اللقاء بين مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا كان جيدا وبناء وأبلغت إيران مورا النقاط الضرورية في ملفها النووي، قائلا : اتفقنا على مواصلة المحادثات في بروكسل خلال الأيام المقبلة حول المواضيع التي لم يتم حلها في فيينا.

وأضاف: استمرارنا في المحادثات قرار مؤكد وفق تصريحات رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان. وسنتحدث حول التحديات التي طالت المفاوضات خلال جولات الحوار الست الماضية.

وشدد على أن المحادثات بين إيران و منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا ستستمر في نفس الاتجاه الذي بدأت فيه.

وقال خطيب زادة : نطالب بعودة الولايات المتحدة الامريكية الى الاتفاق النووي، والامتثال غير المشروط بالتزاماتها، والغاء العقوبات الجائرة وغير القانونية ضد إيران.

ورداً على سؤال حول انتخاب على باقري رئيسا للوفد الإيراني في محادثات فيينا بدلا عن مساعد الخارجية للشؤون السياسية في الحکومة السابقة عباس عراقجي قال : وزارة الخارجية ستتابع المفاوضات وهي ستعلن عن التشكيل الجديد للوفد الايراني.

وأكد خطيب زادة أن الهدف الأساسي هو ضمان الغاء جميع انواع الحظر عن ايران قائلا: كان على الحكومة الامريكية الجديدة اتخاذ نهج مختلف عن سياساتها السابقة، لكنها لم تغير سياساتها وتواصل إدارة الرئيس جو بايدن نفس الضغوط القصوى التي كانت تمارسها حكومة دونالد ترامب على ايران.

وقال خطيب زاده: اعتقد الجميع أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، بينما نجحت إيران وفقًا للتقارير الدولية في التغلب على هذه المشكلة، وسنشهد هذا العام ناتجًا محليًا اجمالیا إيجابيًا.

وحول التطورات في العراق قال خطيب زادة : نرحب بإجراء الانتخابات في اطار العملية التطورية والمدنية في العراق، مضيفا: ان ما يجري في هذا البلد شأن داخلي يرتبط بالشعب العراقي والاحزاب لكن المهم بالنسبة لإيران هو ان الانتخابات العراقية هي خطوة في تطوير العلاقات الدبلوماسية على الساحة الدولية.

وفي الشأن الافغاني اعلن خطيب زادة ان ایران ستستضيف اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان الأربعاء المقبل، موضحا إن الاجتماع سيناقش المساندة في تشكيل الحكومة الشاملة بأفغانستان بمشاركة جميع المجموعات العرقية وضمان السلام والأمن في هذا البلد.

یتبع..