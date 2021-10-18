الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الولايات المتحدة تشكر قطر على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من أفغانستان

الولايات المتحدة تشكر قطر على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من أفغانستان
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تقدر جهود قطر بخصوص أفغانستان وتثمن العلاقات عاليا بين الولايات المتحدة ودولة قطر.

العالم - الاميركيتان

وجاء في تغريدة نشرها الوزير عبر حسابه في "تويتر": "تحدثت اليوم مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، حول أفغانستان. نحن نقدر بشدة دعم قطر المستمر وشراكتنا الثنائية القوية".

من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن مكالمة هاتفية جمعت الوزير، أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث الوضع في أفغانستان.

وذكر برايس، في بيان، أن بلينكن قدم شكره لقطر "على شراكتها القوية في قضايا الأمن الإقليمي ومساعدتها في توفير ممر آمن لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان المعرضين للخطر".

روابط ذات صلة

قطر: نتواصل مع واشنطن وطالبان لإيجاد حلول في القضايا العالقة

أميركا تتحدث عن "مناقشات مثمرة" مع طالبان بالدوحة

أمير قطر يستقبل أعضاء من الكونغرس الامريكي

امير قطر يدعو الى انتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة الأفغانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السلفادور.. الآلاف يحتجون ضد حكومة نجيب بوكيلة

الاحتلال الاسرائيلي يبدأ مناورة بحرية غير معلنة

حريق في 'ميناء الأحمدي' النفطي في الكويت

الولايات المتحدة تشكر قطر على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من أفغانستان

وزير العدل العراقي يصل طهران في زيارة رسمية

اليمنيون يستعدون لاحتفال مليوني في ذكرى المولد النبوي الشريف