الولايات المتحدة تشكر قطر على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من أفغانستان

العالم - الاميركيتان

وجاء في تغريدة نشرها الوزير عبر حسابه في "تويتر": "تحدثت اليوم مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، حول أفغانستان. نحن نقدر بشدة دعم قطر المستمر وشراكتنا الثنائية القوية".

من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن مكالمة هاتفية جمعت الوزير، أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث الوضع في أفغانستان.

وذكر برايس، في بيان، أن بلينكن قدم شكره لقطر "على شراكتها القوية في قضايا الأمن الإقليمي ومساعدتها في توفير ممر آمن لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان المعرضين للخطر".