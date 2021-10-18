اليمنيون يستعدون لاحتفال مليوني في ذكرى المولد النبوي الشريف

العالم - اليمن

وكان قائد حركة أنصارالله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عبر، في كلمة له مطلع شهر ربيع الاول، عن ثقته بأن الشعب اليمني سيتصدر إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف، بقوله: "أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية، سيكون شعبنا متصدرا بحضوره المهيب والعظيم كل الساحات أكثر من أي شعب آخر".

واستكملت اللجان المنظمة في العاصمة صنعاء و14 محافظة غير خاضعة للاحتلال تجهيز عشرات الساحات الكبرى لاستقبال ملايين اليمنيين المحتفين بذكرى المولد النبوي الشريف.

وحددت اللجنة المنظمة بالعاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء ميدان السبعين مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير للرجال، كما حددت ساحة ملعب الثورة الرياضي مكانا للفعالية النسائية بعد ظهر اليوم.

وفي محافظة صعدة حددت اللجنة المنظمة مدينة صعدة مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وفي الحديدة حددت اللجنة المنظمة ساحة الميناء بالمدينة وساحة مضمار الحسينية لأبناء مديريات المربع الجنوبي مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير احتفاء بالمولد النبوي الشريف، وتم تحديد ملعب العلفي بالمدينة مكانا للفعالية النسائية.

وفي محافظة حجة حددت اللجنة منطقة بني مشطاء جنوب غرب مدينة شفر مديرية عبس مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير، فيما تم تحدد ساحة ملعب الشهيد الصماد في المدينة مكانا للفعالية النسائية.

وتحدد بمحافظة عمران الاستاد الرياضي بالمدينة مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير احتفاء بالمولد النبوي الشريف، وجامعة عمران مكانا للفعالية النسائية.

وفي محافظة ذمار، تحدد ساحة حديقة هران في المدينة مكانا لاحتشاد المحتفين بذكرى المولد النبوي الشريف، وساحة جامعة ذمار في المدينة مكانا للفعالية النسائية.

وفي محافظة الجوف تحدد مديرية الحزم مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير.

و محافظة إب، تم تجهيز ساحة جامعة إب ومدينة يريم للاحتشاد الجماهيري الكبير، وساحة جامعة إب ومدينة يريم مكانا للفعالية النسائية.

وفي محافظة تعز، تم تجهيز ساحة المدينة الطبية مديرية التعزية مفرق ماوية للاحتشاد الجماهيري الكبير.

ومحافظة المحويت، فإن ساحة الرجم ستكون مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير لأبناء مركز المحافظة والمديريات الشرقية، فيما سيحتشد أبناء جبل المحويت والمديريات الغربية إلى ساحة القطاع.

وفي محافظة الضالع فإن المحتشدين سيحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف وسط مدينة دمت.

أما أحرار محافظة ريمة فسيحتفلون بذكرى مولد النبي الخاتم في ساحة الرسول الأعظم بمركز مديرية الجبين.

وفي محافظة مارب، فإن الاحتشاد الجماهيري الكبير المحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف في مدرسة عزلة بني سكران بمديرية حريب القراميش.

وفي محافظة البيضاء فإن ساحة مديرية السوادية المربع الأوسط ستكون مكانا للاحتشاد الجماهيري المحيي لذكرى المولد النبوي الشريف.