الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حريق في 'ميناء الأحمدي' النفطي في الكويت

حريق في 'ميناء الأحمدي' النفطي في الكويت
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، عن إندلاع حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط بمصفاة "ميناء الأحمدي".

العالم - الكويت

ونشرت شركة البترول الوطنية الكويتية على "تويتر" اليوم الاثنين إن حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت.

وأكدت الشركة أنه تم عزل وحدة ARD رقم 42 وجميع الخطوط المؤدية لها، منوهة بأنه لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق.

وأَضافت الشركة أن الحريق خلف عددا من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة في صفوف عمالة المقاول، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقل البعض إلى المستشفى وجميعهم في حالة جيدة ومستقرة.

روابط ذات صلة

بالصور.. اندلاع حريق وسط كربلاء المقدسة

بالصور...إخماد حريق قرب الحرمين في كربلاء المقدسة

سوريا...إخماد حريق في قرية "المتعارض" بريف حمص

مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات في حريق بجنوب تايوان

حريق ضخم في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بمصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السلفادور.. الآلاف يحتجون ضد حكومة نجيب بوكيلة

الاحتلال الاسرائيلي يبدأ مناورة بحرية غير معلنة

حريق في 'ميناء الأحمدي' النفطي في الكويت

الولايات المتحدة تشكر قطر على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من أفغانستان

وزير العدل العراقي يصل طهران في زيارة رسمية

اليمنيون يستعدون لاحتفال مليوني في ذكرى المولد النبوي الشريف