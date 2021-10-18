وزير العدل العراقي يصل طهران في زيارة رسمية

العالم - ايران

وكان في استقبال الوفد العراقي في مطار الإمام الخميني (ره) مساعد وزير العدل في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان محمود عباسي، وفلاح المدير العام لمكتب التعاون الدولي، والمدير العام للهيئة الوطنية لمعاهدة حقوق الاطفال "جلالیان".

وتأتي هذه الزيارة التي تستغرق أربعة أيام بعد الزيارة التي قام بها آية الله السيد إبراهيم رئيسي إلى العراق في العام الماضي عندما كان رئيس السلطة القضائية برفقة وزير العدل آنذاك "علي رضا آوايي" بهدف اللقاء مع وزير العدل وكبار المسؤولين في السلطة القضائية في العراق ودراسة سبل توسيع وتعميق العلاقات القانونية والقضائية الثنائية.

واعرب مساعد وزير العدل في الشؤون الدولية وحقوق الانسان محمود عباسي عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة إلى توسيع العلاقات بين البلدين وتمهد الطريق لتبادل المحكومين بينهما.