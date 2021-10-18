الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس العراقي يوصي بالاعتراض على نتائج الانتخابات دون التعرّض للأمن العام

الرئيس العراقي يوصي بالاعتراض على نتائج الانتخابات دون التعرّض للأمن العام
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

أوصى الرئيس العراقي برهم صالح، الاثنين، بالاعتراض على نتائج الانتخابات دون التعرض للأمن العام.

العالم - العراق

وقال صالح، في بيان: "اتقدمُ بأسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي والمسلمين في العالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد الرسول الأكرم محمد بن عبد الله عليه وعلى آلهِ أفضل الصلاة والتسليم".

وأضاف، أن "مولد النبي المُصطفى مناسبة عظيمة لاستلهام القيم النبيلة والدروس والعبر من عطاء وسيرة الرسول في الانتصار للسلام والمحبة والتآخي بين البشر، وما أحْوجنَا اليوم للاقتداء بالسيرة العظيمة للنبي الأمين وأن نتمثل بأخلاق العدلِ والإنصاف والقيم الإنسانية السمحاء لديننا الحنيف. وَلتَكن لنا في رسول الله أسوة حسنة، فقد أسّسَ النّبي الأكرم دولةً واستطاع بصدق عزيمته دحض الظلم والجور والفساد وإظهار الحق وإقامة العدل، وخلق مثالاً في سمو الأخلاق وقوة الإرادة".

وتابع صالح: "نَحتفلُ بالذكرى العطرة للمولد النبوي، بينما يواجه بلدنا العزيز تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى، وفي هذا الظّرف الدقيق نجد الحاجة ماسّة لتوحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات بلدنا وتطلعات شعبنا في الحياة الحرة الكريمة".

وأكد، أن "احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في البلد هو واجب وطني، وأن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يُؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية، والتعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرّض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد".

وبين، أن "احترام الدولة ومؤسساتها والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلد هو أمانة التضحيات التي بذلها شعبنا على مدى عقود من الاستبداد والاضطهاد والعنف، وأمانة التضحيات الجسام التي بذلتها قواتنا الأمنية البطلة، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمرگة، وقدمت الغالي والنفيس لصدّ الإرهاب والحفاظ على الخيار الديمقراطي الدستوري السلمي خياراً لشعبنا، وهذا يستدعي تكاتف الجميع للعمل بصفّ واحد من أجل بلدنا وتقدمه ورفعته".

تصنيف :

روابط ذات صلة

صالح: نتطلع لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب العراقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تصريحات السيسي عن حرية التعبير تثير سخرية في مواقع التواصل

رئيس البرلمان التركي يندد بـ'مذبحة باريس' ضد الجزائريين قبل 60 عاما

الحشود اليمنية تتوافد على صنعاء للمشاركة في احتفالات المولد النبوي

السودان بين مفترق طرق غامضة

الرئيس العراقي يوصي بالاعتراض على نتائج الانتخابات دون التعرّض للأمن العام

احصاءات للكنيست: معظم وفيات جنودنا بالانتحار أو على يد المقاومة