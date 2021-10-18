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شاهد.. مراسل العالم: اهالي تعز يدعون المرتزقة الى عودة الى صفوف الوطن

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في محافظة تعز اليمنية عن احتفال حشود غفيرة من الشعب اليمني في ساحة الرسول الأعظم(ص) في هذه المحافظة مؤكداً على أن مشاركة الناس في هذا المراسم لم يعد لها مثيل.

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل العالم الزميل عبدالرحمن الحاج بأن المشاركين في هذا المراسم رفعوا هتافات لبيك يا رسول الله(ص) وأكدوا على استمرار صمودهم في وجه العدوان.

وشدد مراسل العالم على أن المشاركين جددوا دعوتهم الى مرتزقة العدوان بالعودة الى صفوف الوطن كما اكدوا على ضرورة استقلال القرار اليمني.

وتتوافد منذ صباح اليوم الإثنين، الحشود الجماهيرية من محافظة صنعاء، إلى ميدان السبعين بأمانة العاصمة للمشاركة في إحياء الفعالية المركزية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف.

واكتضت مداخل الأمانة بآلاف المشاركين القادمين من مختلف مديريات المحافظة، حاملين اللوحات والشعارات المعبرة عن الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وكان في استقبال الحشود بمناطق الصباحة وموفمبيك والحثيلي وشملان والمطار وجولة آية وخشم البكرة وارتل والازرقين والخمسين وجولة آية ودار سلم وغيرها، محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وأعضاء من مجلس الشورى وأمين عام المجلس المحلي ووكيل أول المحافظة والوكلاء وعدد من مديري المديريات.

واستكملت اللجنة المنظمة الاستعدادات في ميدان السبعين لاستقبال أكبر حشد جماهيري ظهر اليوم احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، فيما يستعد ميدان ملعب الثورة لاستقبال الحشود النسائية.

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