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شاهد.. انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تسبب انهيار أرضي في أحد مواقف السيارات في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية بسقوط سيارتين داخل حفرة فيما كانت سيارة ثالثة عالقة على حافتها، وفقا لما تظهره لقطات شهود عيان من مكان الحادث.

العالم - منوعات

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