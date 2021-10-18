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الاتحاد الاوروبي : لا محادثات في بروكسل الخميس مع إيران بشأن الاتفاق النووي

الاتحاد الاوروبي : لا محادثات في بروكسل الخميس مع إيران بشأن الاتفاق النووي
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي الإثنين لوكالة فرانس برس أنه من غير المرتقب عقد أي لقاء مع الإيرانيين الخميس في بروكسل حول استئناف المحادثات بشأن الملف النووي .

العالم - ايران

وقالت نبيلة مصرالي "لن يكون هناك لقاء الخميس، في هذه المرحلة لا يمكننا تأكيد إن كان سيعقد اجتماع أو متى" وذلك بعد اعلان طهران عن زيارة للمفاوض الايراني علي باقري.

وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن تفاؤله إزاء إمكانية استئناف المباحثات الدولية بشأن برنامج إيران النووي في المستقبل القريب.

وامتنع بوريل، لدى وصوله إلى لوكسمبورج، لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن التأكيد على ما إذا كان دبلوماسيين من التكتل وإيران سيعقدون الخميس القادم جولة جديدة من الحوار في بروكسل بمسعى إلى إحياء المباحثات النووية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه «أكثر تفاؤلا اليوم مما كان أمس»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء «رويترز».

وكانت إيران قد أكدت أمس الأول أن نائب وزير خارجيتها، على باقري كني، سيصل بروكسل الخميس، مشيرا في الوقت نفسه أن هذه الزيارة لا تعني استئناف المباحثات النووية بل إنها تأتي فقط لاستكمال المشاورات التي جرت في طهران مع مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف طهران النووي، انريكي مورا.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الإثنين، المحادثات بين مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية على باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا بأنها جيدة وبناءة، قائلا: إنه تم الاتفاق على مواصلة المحادثات والتشاور ببروكسل خلال الأيام المقبلة حول المواضيع التي لم يتم حلها في فيينا.

وأضاف خطيب زاده في مؤتمره الصحفي، أمس، بأن الفرصة محدودة لعودة إيران للمفاوضات النووية، وأبلغنا مورا النقاط الضرورية في الملف النووي، قائلا: اتفقنا على مواصلة المحادثات في بروكسل خلال الأيام المقبلة حول المواضيع التي لم يتم حلها في فيينا.

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