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لقاء سوري عراقي رفيع المستوى لتعزيز التبادل التجاري

لقاء سوري عراقي رفيع المستوى لتعزيز التبادل التجاري
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الصناعة السوري زياد صباغ اليوم مع وفد فني عراقي من وزارة الصناعة والمعادن نتائج الجولات التي قام بها الوفد في عدد من الشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص العاملة في مجال النسيج والألبسة الجاهزة.

العالم - سوريا

وأكد وزير الصناعة أهمية تفعيل نقاط الاتصال بين وزارتي الصناعة في البلدين ورفع مستوى التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية وكذلك التبادل التجاري والاستثمار المشترك والتعاون الصناعي بما يحقق نوعاً من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه أكد أعضاء الوفد اهتمامهم بنقل الخبرات السورية في مجالي إعادة تأهيل الشركات النسيجية وتطوير قطاع صناعة الملابس وتفعيل التعاون الثنائي الصناعي والتجاري بين البلدين.

وتم خلال اللقاء إطلاع الوفد العراقي على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة الصناعة والتي تشمل 38 منشأة متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية وبمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة لإعادة بنائها وتأهيلها.

وتأتي زيارة الوفد العراقي تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين وزارتي الصناعة السورية والصناعة والمعادن العراقية في التاسع عشر من شهر تموز الفائت والذي يقضي بتشكيل نقاط ارتباط بين الجانبين للتشبيك بين الخبرات الفنية والإنتاجية في المجال الصناعي في البلدين.

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