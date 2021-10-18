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بعد استبعاد رئيس المجلس العسكري من رابطة أسيان..

ميانمار تعتزم إطلاق سراح أكثر من 5000 متظاهر اعتقلوا منذ الانقلاب

ميانمار تعتزم إطلاق سراح أكثر من 5000 متظاهر اعتقلوا منذ الانقلاب
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

تعتزم ميانمار إطلاق سراح أكثر من 5000 شخص تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في فبراير، وفق ما ذكر اليوم رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ.

العالم ـ أسيا والباسفيك

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من استبعاد مين أونغ هلاينغ من قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقبلة، حيث أعلن رئيس المجلس العسكري أنه سيتم العفو عن 5636 معتقلا وإطلاق سراحهم قبل مهرجان تادينغيوت الذي يبدأ الثلاثاء.

وكانت رابطة آسيان التي تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا، بينها ميانمار، اتخذت هذا الإجراء النادر بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع زعماء جميع الأطراف السياسية المعنية في ميانمار، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة، أونغ سان سو تشي، التي أطاحها الجيش في فبراير.

وأشارت الرابطة في بيانها إلى "التقدم غير الكافي" في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أُقرت في إبريل وتهدف إلى المساعدة في استئناف الحوار في بورما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

من جانبها انتقدت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار قرار الرابطة، متهمة آسيان بانتهاك قاعدة عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الاعضاء فيها.

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بعد استبعاد رئيس المجلس العسكري من رابطة أسيان.. ميانمار تعتزم إطلاق سراح أكثر من 5000 متظاهر اعتقلوا منذ الانقلاب

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