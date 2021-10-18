امير عبداللهيان :التنمية السياحة على سلم اولويات الحكومة

العالم - ايران

تصريحات "امير عبداللهيان" هذه، جاءت خلال الاجتماع المشترك الذي عقده اليوم الاثنين بمقر الخارجية في طهران، مع وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية "عزت الله ضرغامي" و وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "بهرام عين اللهي".

ولفت وزير الخارجية، بان الهدف من عقد الاجتماع الثلاثي المشترك، هو تعزيز النشاطات والبرامج السياحية في البلاد ورفع العقبات من مسارها.

وصرح، بأن التطوير السياحي، اذ يسهم في رفع موارد النقد الاجنبي للبلاد، يشكل خطوة ثقافية مخلدة نتطلع الى تحقيق انجازات مطلوبة عبر ذلك.