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وزير الخارجية العراقي يبحث مع روبرت مالي عددا من القضايا

وزير الخارجية العراقي يبحث مع روبرت مالي عددا من القضايا
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران روبرت مالي، في أبو ظبي، العلاقات الأمريكيّة الإيرانية وسبل تفعيل الحوارات الإستكشافية السابقة.

العالم - العراق

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن حسين التقى مالي " لبحث التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيّة الإيرانيّة، وسُبُل تفعيل الحوارات الإستكشافيّة التي جرت سابقاً".

وأكَّد حسين، "أهميّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق، لاسيما أن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد ومايترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وما ينعكس على الأمن والسلّم في جوار العراق والمنطقة".

وتطرق حسين، وفق البيان، إلى "العمليّة الانتخابية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021، والتي عكست مطلبية شعبيّة وعبرت عن إهتمام القوى الوطنيّة لإنجاح المسيرة الانتخابية، مُشيراً للجُهُود الحكوميّة التي بُذلت لإنجاح هذه التجربة".

من جانبه، أشاد روبرت مالي "بالدور المُهم للعراق في المنطقة وسعيه في بناء ومد الجسور ما بين دول المنطقة لفض الخلافات بالحوار والطرّق السلّميّة".

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وزير الخارجية العراقي يبحث مع روبرت مالي عددا من القضايا