اللواء باقري: اللجنة العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا ستنعقد بعد 3 أشهر

العالم - ايران

و عقب لقائه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في موسكو فاليري غراسيموف قال باقري للصحفيين اليوم الاثنين إنه سيجري خلال اجتماع اللجنة لمشتركة بين ايران وروسيا بحث التعاون البلدين في المجال الدفاعي والامني والتعليمي وقضايا اخرى على هذا الصعيد .

وأضاف انه جرى خلال اجتماع اليوم بحث التعاون بين القوات المسلحة الروسية والإيرانية والاتفاق المزمع توقيعه.

وتابع انه جرى في هذا الاجتماع استعراض التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن.

وقال باقري انه لدينا برامج واسعة مع الجانب الروسي ستنفذ العام المقبل.