الرئاسة اللبنانية تنفي "تمسك" عون بقاضي تحقيق مرفأ بيروت

العالم _ لبنان

وقالت رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر "تويتر": نفى مكتب الإعلام في الرئاسة ما نشره اليوم موقع "ليبانون ديبايت" من كلام منسوب إلى زوار الرئيس عون حول التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت ودور المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وأكد مكتب الإعلام أن ما نشر مختلق ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن رئيس الجمهورية مطلقا".

وكان موقع "ليبانون ديبايت" أفاد بأن زوار الرئيس عون نقلوا عنه قوله إن "أحداث الطيونة الأخيرة ، زاد من تمسك عون بالبيطار"، متماهيا مع الموقف الفرنسي بعدم تدخل السلطة السياسية بعمل القضاء وصون استقلاليته.