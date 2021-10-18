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شاهد.. تعزيز التعاون العسكري بين ايران وروسيا

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أبواب جديدة من التعاون العسكري الشامل بين إيران وروسيا فتحت على مصراعيها مع زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى موسكو.

العالم - إيران

اللواء باقري نوه خلال إجتماعه برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف بتطوير التعاون الإيراني الروسي خلال السنوات الأخيرة الماضية، مشيرا إلى التعاون الجاد بين البلدين على صعيد الإرهاب الدولي خاصة في سوريا والعراق خلال السنوات العشر الماضية.

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، شدد من جانبه على أن التعاون بين إيران وروسيا في المجال العسكري والتسليحي ينبغي أن يكون في سلم أولويات البلدين مؤكدا على القدرات التي يتمتع بها البلدان في هذا المجال.

غيراسيموف وصف إيران بأنها شريك وثيق لروسيا مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتطور في أجواء ودية وفي ظل المحادثات الثنائية الجارية.

وكان اللواء باقري صرح لدى وصوله الى موسكو بأن زيارته التي جاءت بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ستتركز على بحث الأوضاع في افغانستان، اضافة الى تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وتأتي زيارة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة عموما، والمنطقة الجنوبية للقوقاز في ظل التدخلات الإجنبية التي تثير على الدوام قلق وهاجس طهران وموسكو.

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