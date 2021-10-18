شاهد..اليمنيون يجددون العهد مع الرسول الاعظم (ص)

العالم - مراسلون

وشهدت الساحات الليمنية حضورا جماهيريا كبيرا للرجال والنساء كما تزينت الساحات بالأعلام والأشرطة الخضراء.

المحتشدون وخلال الفعاليات رفعوا شعارات وهتافات عبرت عن مدى فرحتهم بذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتمسكهم بنهجه في تطبيق ماأمر به والسير في درب الأئمة من آل البيت عليهم السلام بمقارعة الظلم والظالمين ونصرة المستضعفين وإقامة الحق، مع التأكيد على وحدة الصف الإسلامي في مواجهة أعداء الأمة وفي مقدمتهم أمريكا و"إسرائيل".

عروض واناشيد وكلمات متنوعة تخللتها كلمة متلفزة لقائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي، أشار فيها إلى مناقب الرسول الاعظم ومايمثله الاحتفال بهذه المناسبة في سبيل التصدي لكل محاولات أعداء الأمة لفصل الشعوب الإسلامية عن الرسول الأكرم، إضافة إلى مااستلهمه الشعب اليمني من السيرة النبوية العطرة في إطار مواجهة العدوان والتوجه العملي للتحرر من هيمنة دول الاستكبار.

في كل عام تجدد الحشود الليمنية عهدها للنبي صلى الله عليه واله وسلم، إنها على نهجه سائرة وثابتة مهما كانت التحديات، ومهما حاول اعداء الامة النيل من رموزها واعلامها.

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