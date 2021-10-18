بدء محاكمة 3 نشطاء معارضين في مصر

العالم- مصر

وقال المصدر إن الناشط البارز، علاء عبد الفتاح، والمدون، محمد إبراهيم، والمحامي، محمد الباقر، الذين تم احتجازهم منذ سبتمبر 2019، مثلوا أمام محكمة جنح بالقاهرة لسماع التهم الموجهة إليهم.

وتم تحديد موعد الجلسة التالية، حسب الوكالة، في 1 نوفمبر للسماح للادعاء والدفاع بتقديم الدفوع.

وكان عبد الفتاح، الناشط البارز في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، بعد 3 عقود في السلطة، قد سجن في السابق لمدة خمس سنوات.

ومنذ 2013، عندما أطاح وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنحدر من جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد مرسي، بعد احتجاجات واسعة على حكمه، تتعرض حكومة البلاد لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تتهم السلطات بشن حملة واسعة ضد المعارضة وتتحدث عن اعتقال عشرات الآلاف.