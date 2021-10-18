الفلسطينيون يحيون الذكرى العاشرة لصفقة وفاء الأحرار

العالم - مراسلون

١٠٢٧ اسيرا فلسطينيا تنسموا حريتهم، ولأنه وعد الاحرار الذي لا ينسى احيا الفلسطينيون الذكرى العاشرة لصفقة شاليط، بسلسلة فعاليات بدايتها كانت بوقفة لفصائل المقاومة امام مقر الصليب الاحمر.



اما الاذاعات المحلية فقد وحدت بثها اليوم تحت عنوان عقد على حرية الأبطال عبر وفاء الاحرار.



كمن يزفون الى افراحهم زف الشارع الفلسطيني الاسرى المحررين في صفقة وفاء الاحرار من ساحة السرايا بغزة الى قاعة رشاد الشوا حيث يقام اوبيريت فني يروي حكايتهم.



اربعة اسرى مازالوا في قبضة المقاومة الان ما يعني ان وعدا جديدا قد يتحقق في اية لحظة.

في الفن والمسيرات احيا الفلسطينيون الذكرى العاشرة لصفقة الاحرار على امل ان يكون العام القادم موعداً لاحياء الذكرى لصفقة وفاء الاحرار الثانية التي تبقي نبراس الامل مشتعلاً في بيت كل اسير فلسطيني.

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