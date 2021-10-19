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كورونا في سوريا.. أكثر من 400 إصابة و21 وفاة جديدة

كورونا في سوريا.. أكثر من 400 إصابة و21 وفاة جديدة
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

عادت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في سوريا لتتجاوز حاجز 400 إصابة في المسار التصاعدي الذي عاد منحنى الإصابات إليه مؤخرا، كذلك ارتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة مقارنة مع 17 يوم أمس.

العالم-سوريا

وحسب إحصاءات نشرتها وزارة الصحة فإن الإصابات التي تم تسجيلها الاثنين بلغت 402 إصابة، مقابل 381 إصابة يوم أمس، و340 إصابة أمس الأول.

وحسب المعطيات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في سوريا إلى 39488 إصابة.

كذلك أعلنت الوزارة وفاة 21 حالة وهو ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 2429 وفاة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 80 حالة اليوم، وهو ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 25095 حالة.

وتركزت الإصابات الجديدة في اللاذقية التي شهدت تسجيل 83 إصابة جديدة اليوم، تلتها حمص بواقع 76 إصابة، ثم حلب ب، 63 إصابة، فحماة بـ 48 إصابة.

بينما كانت معظم الوفيات في دمشق التي تم تسجيل 5 وفيات فيها، تلتها كل من السويداء، وطرطوس بـ 4 وفيات.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس أن البلاد في حالة الذروة بالنسبة للإصابات بالفيروس، وقالت إن الأعداد "مرشحة للارتفاع" وأن نسبة الإشغال في جميع المحافظات تجاوزت 90 في المئة، ووصلت إلى 100 في المئة، في محافظات: دمشق، وريف دمشق، واللاذقية، وحلب، والسويداء.

وزارة الصحة السورية من أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ازدياد والمشافي أصبحت ممتلئة، داعية المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم إهمال اللقاح.

وأكدت أن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا سيعقد هذا الأسبوع اجتماعا طارئا لاتخاذ القرارات المناسبة نظرا لخطورة الوضع.

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