الكويت تعلن تخفيف إجراءات كورونا الإحترازية

العالم - الكويت

وذكرت وسائل إعلام كويتية، مساء الاثنين، أن الحكومة الكويتية قررت إلغاء التباعد بين المصلين، ووافقت على تقارب الصفوف في جميع المساجد، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.

وكشفت أيضاً أنه جرى إلغاء بعض الاحترازات الصحية في الأماكن المفتوحة؛ منها ارتداء الكمامة، لكن الحكومة أبقت على شرط ارتدائها في الأماكن المغلقة مثل المساجد.

وأشارت إلى أن المجلس الوزاري وافق أيضاً على عقد الندوات، والسماح بإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات المطبقة المتعلقة بالمكان وأعداد الحاضرين .

ولفتت إلى أن الحكومة وافقت على فتح مطار الكويت الدولي لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول؛ تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لطوارئ كورونا.

ولم تصدر وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أو وزارة الإعلام أي بيانات رسمية حتى الآن حول القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن تخفيف قيود كورونا.