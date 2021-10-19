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العراق.. صالح والحكيم يبحثان نتائج الانتخابات البرلمانية

العراق.. صالح والحكيم يبحثان نتائج الانتخابات البرلمانية
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات البرلمانية وتطورات المشهد السياسي.

العالم-العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى اليوم بالسيد عمار الحكيم"، مبيناً أن "الطرفين بحثا تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الانتخابات الأخيرة".

وأشار البيان إلى "أهمية تنسيق الأدوار بين جميع القوى السياسية لمنع الانسداد السياسي في العراق".

وقال السيد الحكيم وفقاً للبيان إن "الانتخابات كانت كحل لواقع سياسي متأزم والجميع يتحمل مسؤولية التنازل لصالح العراق"، داعياً الى "النظر بكل الطعون وفق السياقات القانونية".

وأكد "أهمية النظر بجدية في الطعون والشكاوى المقدمة، الأمر الذي يطمئن بشفافية العملية الانتخابية".

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