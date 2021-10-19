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الخفاجي يؤكد تشديد الحراسة على صناديق الاقتراع

الخفاجي يؤكد تشديد الحراسة على صناديق الاقتراع
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم قيادة العمليلت المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أن القوات الامنية لا تسمح بأي اعتداءات على اي مفصل من مفاصل الدولة.

العالم - العراق

وقال الخفاجي في حديث لـ السومرية، إن "قيادة العمليات المشتركة والقوات الامنية مستمرة في تأمين ونقل صناديق الاقتراع وحمايتها لحين انتهاء عمليات العد والفرز".

وأضاف، ان "القوات الامنية شددت الحراسة على جميع مفاصل مخازن الاقتراع ولا نسمح بأن يكون هناك تهديد للسلم المجتمعي".

وتابع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، "لا نسمح بأي اعتداءات على اي مفصل من مفاصل الدولة".

وختم الخفاجي بالقول، إن "تواجد قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك اليوم هو للاشراف على توزيع واعداد الخطط الامنية واعادة انفتاح القطعات".

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