الرئيس الفنزيلي نيكولاس مادورو في طهران قريبا

العالم - إيران

وأوضح أحمد سبحاني لوكالة " إيلنا" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس مادور سيزور طهران قريبا، حيث يسبق ذلك صياغة خارطة طريق للتعاون تمتد لـ20 عاما وإبرامها من قبل وزيري خارجية البلدين أثناء الزيارة.

واستطرد أن السوق الفنزويلية تعد جيدة للسلع الإيرانية في مجال الصناعات والمواد الغذائية والأدوية، وأن فرصة توريد الخدمات الفنية الهندسية إليها انتعشت مجددا بعد ما شهدت الأوضاع الاقتصادية تحسنا في هذا البلد.

وشدد على أن إيران لا تعير اهتماما لأية قيود تعرقل التعاون القانوني والشرعي مع فنزويلا وأن هذا يصب في مصلحة البلدين.