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اللواء باقري يؤكد على تعميق العلاقات الايرانية - الروسية

اللواء باقري يؤكد على تعميق العلاقات الايرانية - الروسية
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "اللواء محمد باقري"، على تعميق العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والجمهورية الروسية.

العالم - إيران

وفي تصريح لقناة "روسيا 24" اليوم، أشار اللواء باقري إلى آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

كما نوه بمحادثاته، أمس، التي وصفها "بناءة" مع رئيس الاركان العامة الروسي "الفريق فالري غراسيموف"؛ مؤكدا على توسيع العلاقات العسكرية والدفاعية واستمرار التعاون الثنائي إزاء القضايا الدولية والإقليمية بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

واستطرد باقري قائلا: إن العلاقات الإيرانية الروسية متواصلة بوتيرة متنامية أكثر من أي وقت مضى، وكلا البلدين يتمتعان بظروف مميزة على صعيد التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية.

وفي جانب آخر من هذا الحوار، تحدث اللوء باقري عن مواقف إيران قبال الاتفاق النووي والتطورات في أفغانستان وسوريا.

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