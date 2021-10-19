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شويغو: موسكو مستعدة لتعاون عسكري فعال ومتعدد الأطراف مع طهران

شويغو: موسكو مستعدة لتعاون عسكري فعال ومتعدد الأطراف مع طهران
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الروسي، يوم الثلاثاء، استعداد موسكو لاستمرار التعاون العسكري الفعال ومتعدد الأطراف مع طهران.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

وأفادت وكالة انباء تاس الروسية، نقلا عن وزير الدفاع شويغو: إن علاقاتنا فاعلة ومتنامية جدا ومتعددة الأطراف، وهي تتجسد بشكل واضح في محاربتنا الواسعة ضد الارهاب الدولي.. نحن مستعدون لبنذل قصارى جهودنا من أجل الحفاظ على وتيرة تنمية علاقاتنا.

وأضاف: نظرا للمراحل المقبلة للعمل في هذا الإطار، يمكننا أن نجري المحادثات بشأنها.. ونحن مستعدون لبذل مزيد من الجهود لتنمية العلاقات بسرعة أكبر.

ولفت وزير الدفاع الروسي إلى ان روسيا وإيران يحاربان في الوقت الحاضر الإرهاب الدولي في سوريا بشكل فاعل.

وأوضح: من خلال التحرك في هذا الاتجاه، يمكننا أن نقوم بهذه المهمة في مناطق مختلفة نظرا إلى أن الأوضاع لا تسير نحو التحسن.. وهذا مرتبط بأفغانستان والأخطار الناجمة عن تلك المنطقة.. كما أن هذا الموضوع مرتبط كذلك بتهريب المخدرات وأيضا ببروز داعش في منطقة الدول المجاورة.

وبيّن أن وزارتي الدفاع الروسية والإيرانية لديهما هذا العام خطط مكثفة للإجراءات المشتركة، وقال: سأجري محادثات حول الأخذ بعين الاعتبار أهم القضايا المرتبطة بالتعاون العسكري بين روسيا وإيران.

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