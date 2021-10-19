شركة أفغانية تعلن استئناف الرحلات الجوية مع مدينة عربية

العالم - افغانستان

وقالت وكالة "أنباء بختار" الأفغانية، إن شركة "كام إير" توصلت إلى اتفاق مع الإمارات لاستئناف الرحلات الجوية بين كابول وأبو ظبي"، مشيرة إلى أن هذه الرحلات الجوية ستبدأ غدًا الأربعاء.

وأعلنت الإمارات، مؤخرا، أنها وافقت على استضافة 5000 أفغاني يتم إجلاؤهم من بلادهم لمدة 10 أيام في طريقهم إلى دولة ثالثة بناء على طلب الولايات المتحدة.

وكانت الإمارات قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تستضيف 8500 أفغاني بشكل مؤقت في مدينة الإمارات. وقالت الخارجية الإماراتية إنها منحت 215 ترخيص هبوط لهيئات دبلوماسية لاستخدام مطارات الدولة في عمليات الإجلاء من كابول.