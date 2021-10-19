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شركة أفغانية تعلن استئناف الرحلات الجوية مع مدينة عربية

شركة أفغانية تعلن استئناف الرحلات الجوية مع مدينة عربية
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة الطيران الأفغانية الخاصة "كام إير"، استئناف الرحلات الجوية بين كابول وأبو ظبي اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

العالم - افغانستان

وقالت وكالة "أنباء بختار" الأفغانية، إن شركة "كام إير" توصلت إلى اتفاق مع الإمارات لاستئناف الرحلات الجوية بين كابول وأبو ظبي"، مشيرة إلى أن هذه الرحلات الجوية ستبدأ غدًا الأربعاء.

وأعلنت الإمارات، مؤخرا، أنها وافقت على استضافة 5000 أفغاني يتم إجلاؤهم من بلادهم لمدة 10 أيام في طريقهم إلى دولة ثالثة بناء على طلب الولايات المتحدة.

وكانت الإمارات قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تستضيف 8500 أفغاني بشكل مؤقت في مدينة الإمارات. وقالت الخارجية الإماراتية إنها منحت 215 ترخيص هبوط لهيئات دبلوماسية لاستخدام مطارات الدولة في عمليات الإجلاء من كابول.

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