صنعاء تحذر تحالف العدوان من المساس بحياة الناشطين في المحافظات الجنوبية

العالم- اليمن

وأفادت مصادر بأن النخبة الحضرمية التابعة للإنتقالي سلمت الناشط الربيعي المعروف بـ "جماجم" إلى القوات الإماراتية المتواجدة في مطار الريان بمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت .

مشيرةً إلى أن نقل "جماجم" إلى معتقل الريان سيء الصيت ، يشير إلى نية مبيتة لتصفيته أو إلحاق أذى بالغ به على خلفية مواقفة السياسية الرافضة للممارسات الإماراتية في المحافظات الجنوبية .

في السياق، أدانت حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء ، عمليات القمع التي تمارس بحق الناشطين في المحافظات الجنوبية والشرقية .

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ في تدوينة على موقع (تويتر): "نشجب وندين مواصلة احتجاز عبدالفتاح صالح جماجم على خلفية آرائه السياسية المناهضة لـ ( العدوان ) والاحتلال ".

وحذر العزي من " المساس بحياة جماجم وأي يمني يقبع في معتقلات ( الغزاة ) "، حد تعبيره .

وكان الناشط عبدالفتاح "جماجم" تعرض الجمعة الماضية للاعتقال أثناء توجهه لمرافقة موكب رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي حسن باعوم المحتجز في نقطة دفيقة على مدخل مديرية الشحر شرقي المكلا.