ما هو دور البرلمان اليمني في مواجهة العدوان السعودي ؟

العالم - ضيف وحوار

وقال الجماعي في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار": ان البرلمان في صنعاء يمثل الجمهورية اليمنية وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية، والذي ينص ان مقر البرلمان هو العاصمة صنعاء، ولاينعقد خارج مقره او خارج العاصمة الا لظروف قاهره تمنعه من الانعقاد وهذا لم يحصل.

العالم: حول شرعية البرلمان في ظل انقسام البرلمان واحد في صنعاء وبرلمان تابع لحكومة منصور عبدالهادي؟

الجماعي: ان البرلمان مجتمع في صنعاء وفق دوراته الانعقادية بشكل سلسل وطبيعي وليس هناك برلمانين كما يروج الاخرون، لان من ذهبوا هناك هم عدة الافراد وليسوا مؤسسة برلمانية او تشريعية والدليل على ذلك ان سبعة سنوات من وجودهم في صف العدوان.

العالم: هم يقولون انهم يستمدون شرعيتهم من شرعية السلطة القائمة؟

واوضح الجماعي ان عبدربه منصور هادي ذهب من صنعاء بعد ما قدم استقالته، وحكومة بحاح عندما غادر بعض منهم الى صنعاء غادر بعد ان قدم بحاح استقالته فأي شرعية يستمدون منها شرعيتهم.

وبين الجماحي ان الشرعية هي القائمة للبرلمان اليمني الممثل الشرعي للامة اليمنية ومقره صنعاء، برئاسة الشيخ يحيى على الراعي والذي مستمر في عد جلساته ومناقشة ما يقدم اليه من الحكومة وماتقدم من مواضيع على مستوى الشأن اليمني بشكل مستمر ودوري ولم يتوقف يوما البرلمان عن انعقاد جلساته.

وأكد الجماعي انه لايوجد برلمان منقسم لان البرلمان الوحيد موجود في صنعاء والذين ذهبوا هم افراد ومن أجل تأييد جهات معينة.

العالم: عندما ذهبوا اصدرتهم قرارا بإسقاط عضويتهم تحت تهمة الانضمام الى الطرف الاخر البعض يتسأل مدى قانونية هذا الاجراء الا يعتبر تعسفياً؟

وأكد الجماحي ان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية لم يصدر هذه الاجراءات الا بعد ان استنفد كل وسائل الاقناع لاولئك الذين قرر بهم، وجاءت خطوات المجلس كإجراءات دستورية وشرعية ووفقا للوائح المنظمة، لان دستور الجمهورية اليمنية واضح في موضع التعامل مع من يخرق الدستور او يرتكب خيانة عظمى.

وشدد الجماحي على ان، القضاء اليمني وهولاء منهم من ثبتت عليهم جرائم، استحقوا بموجبها احكام قضائية، و ملزمة للبرلمان برفع الحصانة عنهم واسقاط عضويتهم لثبوت ما نسب اليهم ومنهم من خرق الدستور وارتكب الخيانة العظمى الواضحة دستورياً، ومن ثم مجلس النواب اجرى خطواته الدستورية والعملية وفقاً للوائح والانظمة المعمول بها في الجمهورية الليمنية.

وتابع: ان اي عاقل يعرف على ان عضو مجلس النواب عندما ينتخب ويدخل قمة البرلمان يؤدي القسم الدستوري المعروف ومن ظمن هذا القسم المحافظة على سلامة هذا الوطن.

العالم: ما الدور الذي يلعبه حاليا البرلمان في هذه الفترة الاستثنائية في ظل مايعيشه اليمن من حرب وحصار؟

وقال الجماعي ان البرلمان احد مؤسسات الدولة القائمة في صنعاء ويقوم بدوره اليومي في استقبال وتعديل مشاريع القوانين المقدمة اليه من الحكومة وكذلك الملاحظات التي تقدم من اعضائه.

واضاف: ان البرلمان يقوم بدوره الرقابي في النزول الى الوزارات والهيئات للاطلاع على سير اعمالها، وفقاً للمتاح والممكن نتيجة ما يعانيه البلد، من مسألة الحصار والعدوان وايضا تخريب معظم مؤسسات الدولة وبناها التحتية وبذلك نقول ان البرلمان اليمني والحمدلله يقوم بدوره الدستوري المناط به وفقاً للجمهورية الليمنية واللائحة الداخلية للمجلس.

العالم : هل من تلخيص لمواقف البرلمان ازاء الحرب والحصار القائمين ومواجهته لهذه التطورات؟

اكد الجماعي ان البرلمان اليمني بدوره شريك اساسي في مواجهة العدوان على اليمن، وايضا يقوم بكل مايلزم من ادانات وشجب واستنكار للاعمال الوحشية والعدوانية التي يرتكبها تحالف العدوان.

وتابع: ان البرلمان اليمني مستمر في مناشدته وتواصله مع برلمانات العالم لتوضيح مظلومية الشعب اليمني ومدى المجازر التي يرتكبها هذا العدوان.

العالم : كيف يتابع البرلمان ازاء الوضع الموجود ومايتعرض له اليمن من ازمات انسانية وجرائم وانتهاكات مستمرة وتوثيقكم لهذه الجرائم ومواقفكم لايصال مظلومية الشعب اليمني؟

واوضح الجماحي ان هناك جهات قانونية داخل البرلمان تقوم بتوثيق هذه الجرائم وبصدد اعداد ملف متكامل لمقاضات العدوان ورفع قضايا عليه، وبهذا الصدد هناك مصفوفة كاملة من الجرائم التي يرتكبها العدوان باليوم والرقم والتاريخ واحصائية وبالصوت والصورة موثقة وسنقدمها في الوقت المناسب.

العالم: تقيمكم لبرلمات الانظمة العربية والحكومات العربية والجامعة العربية في اطار مواقفهم من القضية اليمنية ومن الازمة اليمنية وما يتعرض له اليمن؟

الجماعي: الحقيقة هذا الجانب مؤسف جدا، عندما نتحدث عن الانظمة العربية، وبالتحديد ان هذه الانظمة التي ذهبت بعيدا لتطبع مع العدو الاسرائيلي وتقيم معه عمليات السلام حرصاً على السلام، في الوقت الذي هي تقصف الشعب اليمني بكل انواع الاسلحة ومن ورائها تلك الانظمة التي لم تشارك وكانت صامتة عن رد اي فعل، وهذا الموقف يعلمه العالم جميعاً ويعلمه ابناء الشعب اليمني، ونحن لم نسمع عقدت قمة عربيا من ضمن القمم التي كانت تعقد لاتفه الاشياء،اليوم الشعب اليمني يباد ويتعرض لللإنتهاك وترتكب جرائم حرب بحقه وبحق اطفاله ونسائه وشيوخه وبحق مقدراته ومكتسباته لا لشيء الا لانه يرفض التبعية ثم نجد تلك القمم العربية الصامتة والتي اذا ما نطقت تنطق ببيان يؤيد ذلك العدوان.

العالم: وهل هناك تغيير في مواقف برلمانات العالم المجتمع الدولي لمستوى تعاطيها مع القضية اليمنية مثلا ام ان الحال نفسه ؟

الجماعي: نحن على تواصل مع معظم البرلمانات العالم وقد بلغت تراسلتنا مع برلمانات خلال العام 2021 الى 343 مراسلة دولية مع معظم برلمانات العالم.

العالم : تواصلكم يختصر على برلمانات العالم فقط او هيئات ومنظمات وجهات اخرى ومدى التجاوب والتفاعل منهم؟

الجماعي: عبر البرلمانات وبالنسبة للاتحادات ولمنظمات فتواصل يفوق هذا، منها من نتلقى منهم الرد ومنهم للاسف يأتي ردهم مطابقاً لفاتورة مايقدم اليهم من تحالف العدوان وفي الاغلب يفضل الرد على فاتورة الدفع مقابل رسائل المظلومية نقدمها اليهم.

العالم: هل من ومواقف ايجابية لمستموها من برلمانات بعض الانظمة مثلا؟

الجماعي: وجدنا تجاوب ايجابي من اتحاد البرلمان الاسيوي وبعض الاعضاء في البرلمانات الحرة والشريفة واصوات لهم قوية وايضا شاركنا عدة مشاركات عن بعد في عدد من اللقاءات الدولية ووجهت الينا دعوات وشاركنا بوفود عبر التواصل عن بعد في معظم اللقاءات التي تقيمها الاتحادات والبرلمانات ولنا مشاركات طيبة ولدينا ظاقم في العلاقات الخارجية من انشط الواقم في البرلمان وعلى التواصل بشكل يومي لتوضيح مايدور في اليمن ومظلومية الشعب اليمني.

العالم: هل لامستم مؤشرات ايجابية من خلال تواصلاتكم الهادفة الى حشد مساندة للقضية اليمنية لايقاف الحرب؟

الجماعي: اكيد لمسنا من اعضاء داخل البرلمانات ولم نلمس من الحكومات التي يمثلها هذا البرلمان اي استجابة ما عدى اللقليل منهم.

العالم: وكيف تعلقون السيد عبدالرحمن على المواقف المفترضة البرلمانات الانظمة او الدول الداعمة للمشاركة في الحرب على اليمن او الداعمة له ببيع الاسلحة وباي دعم كان؟

الجماعي: نظرتنا لهؤلاء نظرة واضحة وتعلن بالبرلمان اليمني واننا ندين ونستنكر تلك المواقف وآخر رسالة وجهناها اليهم اليوم وقلنا لهم ان بعدة سبع سنوات من الكيل بمكيالين والانحياز الواضح الى جانب العدوان نعتقد انه ان الاوان ليغيروا مواقفه اذا لم يكن ايمانا بمظلوميتنا فحفاظاً على ما تبقى من ماء وجه لدى العدوان السعودي الاماراتي لانهم حتما سيهزمون في هذا العدوان.

العالم: وفي مايتعلق بموقف الامم المتحدة ودورها من الازمة اليمنية، هل لديكم تعليق الموقف خاصة وهناك انتقادات على سلبية الموقف الاممي ازاء الملف اليمني تحديدا؟

الجماعي: ان الامم المتحدة هي الغطاء الذي يشرعن لمعظم المظالم والاعتداءات في معظم انحاء العالم ومنها المظلومية الليمنية، ابتدأ العدوان اعلانه الحرب على اليمن من واشنطن،و السعودية والامارات بدأت ومن يحالفها بغاراتها الجوية على اليمن قبل ان يتحدث مجلس الامن عن اي من هذه الاحداث، وبعشهر اصدر قراراه الذي يفوض السعودية ومن الى جانبها استخدام القوة، وبالتالي كل اقرارات الصادرة من مجلس الامن دائما تاتي في اطار الوقوف الى جانب الجلاد ضد الضحية، وكما هو معروف في قضايانا الوطنية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي لم نشهد يوما من الايام ان وقف مجلس الامن او الامم المتحدة مع اي شعب مظلوم.

وفيما يخص وقوفهم مع القضية الليمنية نحن نعتقد ان الامم المتحدة على رأسها اميركا وبريطانيا وفرنسا اذا لك يكونوا هم الداعم الاساسي للسعوديين في عدوانهم على اليمن ولو اشروا اشارة واحدة بإدى اصابعم للنظام السعودي لتوقف فورا عن عدوانه على اليمن وبالتالي فهو عبارة عن قفازة تستخدمه قوى الاستعمار والاستكبار لاخضاع الشعب اليمني لمقايس عالمية ولتنامي الصحوة الاسلامية والوعي المتنامي بضرورة مواجة الاستكبار في المنطقة وبالتالي السعودية والامارات ما هما الا قفازات تستخدمها القوى العظمى والاستكبارية لاخضاع الشعب اليمني.

العالم: سيد عبدالرحمان تقيكم كمؤسسة تشريعية لاداء المؤسسات الدلة لاداء الحكومة، هنالك انتقادات لسوء اداء الحكومة او عجزء او الضعف الحكومة في معالجة الازمات القائمة والحديث عن استمرار مظاهر الفساد، كيف تقيمون انتم اداء هذه المؤسسات الحكومية.

الجماعي: نحن في بلد تعرض للعدوان سبع سنوات نهبت فيه ثرواته من قبل تحالف العدوان واقتطعت واغلقت منافذه البرية والبحرية والجوية، وتعطلت كل موارده الحيوية، دمرت معظم منشأته وبناه التحتية منع دخول الدواء والعلاج وقطاع الغيار، هذه الاشياء كلها لو جئنا نقيسها ونقيس الحجم الذي تعمل في اطاره الحكومة.

العالم انتم راضون عن عمل المؤسسات الحكومية في البرلمان؟

الجماعي: نحن نراقب عمل المؤسسات الحكومية في البرلمان، ونقدر مدى قيامهم بدورهم وفقا للامكانات المتاحة والمتوفرة لديهم وعند وجود اي تقصير في وجود الامكان المتاح تسدعى الحكومة او الوزير المعني الى مجلس النواب ويحاسب وتقدم له الاسئلة والتوصيات ويلزم بتنفيذها.

العالم: تستدعون الحكومة والوزراء كما قلتم مدى القدرة لدى البرلمان نواب الشعب حاليا مثلا في محاسبة المتطورطين في فرض الرقابة المطلوبة على المؤسسات الحكومية؟

الجماعي: البرلمان يقوم بكامل صلاحياته في المراقبة لتفيذ القوانيين و تنفيذ الشفافية والاصلاحات القائمة وفقاً للامكانات المتاحة لاننا بلد لاتتوفر لدينا موارد تستحق ان نحاسب او نتهم احد بالتقصير في ظلها.ولكن رغم هذا فالامور لدينا في الجمهورية الليمنة تسير والحمدلله رغم كل الظروف التي نعانيها ورغم شحة الامكانيات الموجودة، كل العاملين سواء في الحكومة او في البرلمان او في المؤسسات الحكومية مستشعرين للمسؤولية ويعملون بجد و نشاط وطاقة كتحدي في مواجهة العدوان للنجاح بعون الله تعالى.

العالم: هل برأيكم هناك مؤشرات لإرساء الجهود لانجاح السلام في اليمن بما انكم في قمة البرلمان وتتابعون التطورات السياسية؟

الجماعي: ان اقصر الطرق لارساء السلام في اليمن هو اعلان تحالف العدوان عن توقف عدوانهم على اليمن كما بدأوا علينا، اقصر الطرق، هناك جولات سياسية دارت وكان المعيق الاساسي لنجاح هذه الجولات هو السفير السعودي ومن حوله وممن يوجهون اولئك الدمى الذين يأتون كطرف مفاوض، ليدعوا التفاوض بين اليمنيين وسينتهي الموضوع في غضون ايام قليلة؟

العالم هل المؤشرات الموجودة مطمئنة ام لا؟ وهل البرلمان للعب دور في انجاح العملية السياسية؟

الجماعي: نحن على ان ايدينا مفتوحة وممدودة للسلام ونؤيد العملية السياسية لعملية السلام ونؤيد المفاوضين بإسم الجمهورية الليمنية في التوصل الى سلام عادل ومشرف يحفض لنا كرامتنا ولايستنقص منها ويوقف تماما مسألة التدخل في شأن اليمن الداخلي وكما ذكرت سابقا الطريق الاقصر للسلام في اليمن هو اعلان السعودية ومن معها ايقاف العدوان على بلدنا.

العالم: كيف تنظرون الى التطورات العسكرية هل ترون انها معيقة لعملية السلام وكيف تنظرون الى الانجازات من قبل قوات الجيش والجان الشعبية في هذه الجبهات العسركية؟

الجماعي: ان مانعول عليه هي افواه بنادق المناضلين في الجبهات هؤلاء على ايديهم وبفضل افواه بنادقهم سيتحقق السلام في اليمن ولان العدو الذي يقاتلنا لايفهم الا لغة كسر العظم لذا مرحلة كسر العظم بدأت مؤشراتها في كل الجبهات، وان العداون اذا لم يستجيب للسلام السياسي فانه حتما سيستجيب للسلام العسكري لاننا اليوم تحولنا الى موقف المهاج بعد ان تحملنا عناء الدفاع لفترات طويلة.

العالم: هناك مطالبات لايقاف جبهة مأرب من اجل انجاز عملية السلام انتم كيف تتابعون التطورات في هذه الجبهة؟

الجماعي: جبهة مأرب ليست جبهة جديدة وكانت تقف على مشارف صنعاء في نهم وكان يتغنى العدوان ووسائل اعلامه بانهم على مشارف صنعاء وهذه الجبهة التي كانت على مشارف صنعاء في نهم هي امتداد لجبهة مأرب.

العالم: ماهي مواقفكم في البرلمان اليمني من القضايا المحورية في المنطقة وعلى راسها القضية الفلسطينية ما حجم ما تتعرض له المنطقة من مؤامرات ؟

الجماعي: نحن في الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا نؤكد للخوة الفلسطينية التزامنا المبدئ والثابت بالتمسك بالقضية الفلسطينية ونضم صوتنا الى اصوات الشرفاء في محور المقاومة في مواجهة قوى البغي والاستكبار ونعتبر قضيتنا في اليمن هي امتداد لما يطال القضية الفلسطينية.

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