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الاحتلال يزيد من قمعه للشعب الفلسطيني 

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون تقدم به وزير القضاء جدعون ساعر لتوسيع صلاحيات شرطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

العالم - البوصلة

يعتبرون مراقبون ان قرار الاحتلال الاسرائيلي بتوسيع صلاحيات شرطته، هو مقدمة لزيادة القمع بحق الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48، وذلك الى جانب القرارات التي اتخذها مؤخرا ومن أبرزها إدخال الجيش والشاباك بشكل أكبر مما كان عليه في السابق.

واضافوا ان هذه القرارات سوف ترتد عليه لان كثرة الضغط تولد الانفجار، نتابع هذا التقرير ونعود لاستكمال حلقتنا.

ما هو شكل القانون الجديد و كيف يوسع صلاحيات الشرطة؟ولماذا في هذا الوقت تحديدا اصدر هذا القرار؟

ولمناقشة هذه المواضيع يستضيف برنامج البوصلة:

د. سعد نمر استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزنت

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