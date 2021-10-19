أكثر من 60 ألف مصل يحتفلون بذكرى المولد النبوي بالأقصى

العالم - فلسطين

وشهدت شوارع مدينة القدس المحتلة عرضا كشفيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي (ص)، نظمته مفوضية كشافة ومرشدات محافظة القدس بالتعاون مع كشافة نادي هلال القدس، تحت رعاية جمعية الكشافة الفلسطينية، ومشاركة عدد من المجموعات الكشفية من المدينة.

وانطلقت الفرق الكشفية من نادي هلال القدس، وجابت شوارع الزهراء وصلاح الدين والسلطان سليمان حتى وصلت باب العمود.

وقدمت عرضا كشفيا وعزفت النشيد الوطني الفلسطيني، ثم توجهت إلى أسواق البلدة القديمة حتى وصلت المسجد الأقصى.

وذكرت الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 60 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى من مختلف المناطق الفلسطينية والداخل المحتل.

ونظمت الأوقاف الاسلامية احتفالا دينيا اليوم في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والمصلين.

وتخلل الحفل كلمات لشخصيات دينية، وأناشيد ومدائح نبوية لفرقة الأقصى للأناشيد الدينية.

وسادت أجواء احتفالية في ساحات المسجد الأقصى، ووزع العديد من المصلين الحلوى احتفالا بذكرى المولد النبوي.