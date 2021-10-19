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تسلل سلالة "AY.4.2" الخطيرة لفيروس كورونا إلى فلسطين المحتلة

تسلل سلالة
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الصحة لكيان الاحتلال بتسجيلها أول إصابة بسلالة "AY.4.2" لفيروس كورونا المكتشفة سابقا في أوروبا والتي قد تكون أخطر من "دلتا".

العالم-الاحتلال

ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، أن الإصابة بالسلالة الجديدة تم رصدها لدى طفل يبلغ من العمر 11 عاما عاد مؤخرا من شرق أوروبا وتم فحصه في مطار بن غوريون.

وأشارت الوزارة إلى أن "الطفل يخضع للحجر الصحي منذ عودته إلى إسرائيل ولم يتم تسجيل أي مخالطات له مع الآخرين، مضيفة أنها تتابع الحالة".

وسبق أن أكد الخبراء الصحيون في بريطانيا أنها تشهد انتشارا لسلالة "AY.4.2" الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والتي قد تكون أكثر انتقالا من سابقاتها، بما في ذلك سلالة "دلتا" بنسبة 10-15%.

وقالت السلطات الصحية البريطانية إنها سجلت سلالة "AY.4.2" في 10% من حالات الإصابة التي تم رصدها في البلاد.

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