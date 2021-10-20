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شاهد.. رواد مواقع التواصل يحتفلون بعملية ربيع النصر في اليمن

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

عملية ربيع النصر التي حققت فيها القوات اليمنية انتصارات كبيرة في محافظة مأرب اصبحت حديث الناشطين.

العالم - خاص العالم

"أَمَةْ الملك الخاشب" كتبت على صفحتها:"مبروك لكل الأمة الاسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف ومبروك لكل الأمة الاسلامية عملية ربيع النصر التي نفذها أبطال الجيش اليمني ودحر بها الأدوات الأمريكية في اليمن القاعدة وداعش. مبروك قهر أمريكا وتقهقر ادواتها. السلاح الأمريكي المشترى بمال سعودي لم يُغْنِهِم من بأس اليمنيين شيئا".

"أبو سيف الحق البدوي" بدوره غرد:"ربيع النصر والبركة والرحمة والنور ربيع الفرحة والإبتهاج ربيع الحمد والشكر ربيع القلوب وطبعا ربيع الروحانية الخير".

حساب"الشحات شتا" غرد:"من مصر اعلن انا وكل الاحرار في مصر الذين لا يعبدون امريكا تأييدنا الكامل لعملية ربيع النصر والتي حررت ثلاثة الاف ومئتين كيلومتر مربع واقول يا حوثي يا حبيب زلزل رياض تل ابيب".

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