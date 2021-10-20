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شاهد.. استمرار اغلاق ميناء بورتسودان شرق السودان من قبل المحتجون

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

يواصل المحتجون في شرق السودان اغلاق ميناء بورتسودان، معطلين بذلك كل إمدادات البلاد من المواد الغذائية والأدوية والبضائع، فضلا عن فقدان عشرات آلاف العمال لوظائفهم، الأمر الذي يشكل ضربة أخرى لاقتصاد السودان الذي يعاني من أزمات قوية.

العالم - السودان

هكذا اصبح حال ميناء بورتسودان، بعد ان اغلق محتجون الطرق التي تربط ميناء البلاد الرئيسي بالخرطوم وبقية المناطق، معطلين كل إمدادات السودان.. حيث يطالب المحتجون بإلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع مجموعات متمردة، مؤكدين ان جذور قضيتهم يعود الى عقود من الاهمال والتهميش.

فشل الحكومة المؤقتة في مخاطبة الأزمة في شرق السودان كبد الاقتصاد خسائر ضخمة، تصل الى ستين مليون دولار يوميا، خاصة مع اضطرار رجال الاعمال الى استخدام موانئ اخرى لشحن بضائعهم بدلا من ميناء بورتسودان الذي استقبل الشهر الماضي سبعة وعشرين سفينة شحن فقط.

اغلاق الميناء تسبب في فقدان ثلاثة وثلاثين الف عامل مصدر دخلهم، وفق اتحاد عمال الشحن والتفريغ.

وبات على الأسر السودانية الآن التعامل مع نقص السلع وخاصة الخبز والادوية إضافة الى التضخم الذي بلغ اربعمئة بالمئة وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، خاصة مع عدم تخطيط الحكومة الانتقالية مثل حكومة البشرية لبناء مخزون استراتيجي لتغطية احتياجات البلاد، ما أدى الى تعقيد الوضع الاقتصادي في واحد من أفقر بلدان العالم.

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شاهد.. استمرار اغلاق ميناء بورتسودان شرق السودان من قبل المحتجون

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