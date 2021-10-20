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محادثات لبنانية أميركية بشأن مسار ترسيم الحدود البحرية

محادثات لبنانية أميركية بشأن مسار ترسيم الحدود البحرية
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة آموس هوكشتاين في مسار عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان.

العالم- لبنان

واستقبل عون، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، هوكشتاين، الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشرة، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا «وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف»، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان هوكشتاين قد وصل إلى بيروت بعد ظهر أمس الثلاثاء، على رأس وفد. والتقى اليوم أيضاً كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

ويواجه لبنان تصلبا صهيونيا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة. وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية ، في مقر القوات الدولية (يونيفيل) في منطقة رأس الناقورة بجنوب لبنان.

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