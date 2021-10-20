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إدارة بايدن ناقشت مع بن سلمان إمكانية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي

إدارة بايدن ناقشت مع بن سلمان إمكانية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

نقل موقع "والا" العبري عن مصادر عربية وأمريكية مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشت مع السعودية إمكانية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي والانضمام إلى ما أسماها"الاتفاقيات الابراهيمية".

العالم - أمريكا

وأفاد "والا" بأن "مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، طرح الموضوع خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في 27 سبتمبر، خلال زيارته إلى المملكة".

وبحسب المصادر، فإنه "خلال المحادثة مع ساليفان، بن سلمان لم يرفض حتى النهاية الإمكانية لدفع تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأشارت المصادر إلى أن "السعوديين شددوا على أنه مع ذلك، فإن عملية من هذا القبيل تستغرق وقتا، وحتى إنه أعطى لساليفان الخطوات المطلوب تنفيذها قبل ذلك، وأن عددا من هذه الخطوات يتعلق بتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة"، في حين رفض البيت الأبيض التعقيب على التقرير.

ويرى مراقبون ان خطوات التطبيع التي قامت بها الامارات والبحرين لم تكن لتحدث لولا موافقة سعودية ضمنية، إلا ان بن سلمان يحاول الاتسعانة بهذا التطبيع كورقة لتصحيح العلاقات مع ادارة الديمقراطيين بعد فضيحة اغتيال خاشقجي.

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