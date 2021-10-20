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إيران.. 162وفاة و11770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران.. 162وفاة و11770 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، في بيانها اليوم الأربعاء حول آخر المستجدات بشأن تفشي فيروس كورونا عن 162 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بين المصابين بهذا الفيروس الوبائي، وارتفاع مجموع الوفيات داخل البلاد إلى 124 ألفا و585 شخصا.

العالم - إيران

وأضاف البيان أن فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التي أجريت منذ أمس الثلاثاء لغاية اليوم الأربعاء في إيران، سجلت 11 ألفا و770 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين داخل البلاد إلى 5 ملايين و821 ألفا و737 شخصا.

وعن حالات الشفاء من هذا المرض الوبائي في البلاد، فقد نوه البيان بتعافي 5 ملايين و361 ألفا و169 شخصا لحد الآن.

ولفتت الصحة في بيانها اليوم أيضا، بإعطاء ما مجموعه 76 مليونا و517 ألفا و781 جرعة (اأاولى والثانية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على صعيد البلاد لغاية اليوم.

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