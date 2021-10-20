إيران.. 162وفاة و11770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العالم - إيران

وأضاف البيان أن فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التي أجريت منذ أمس الثلاثاء لغاية اليوم الأربعاء في إيران، سجلت 11 ألفا و770 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين داخل البلاد إلى 5 ملايين و821 ألفا و737 شخصا.

وعن حالات الشفاء من هذا المرض الوبائي في البلاد، فقد نوه البيان بتعافي 5 ملايين و361 ألفا و169 شخصا لحد الآن.

ولفتت الصحة في بيانها اليوم أيضا، بإعطاء ما مجموعه 76 مليونا و517 ألفا و781 جرعة (اأاولى والثانية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على صعيد البلاد لغاية اليوم.