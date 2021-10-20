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جنتي: معالجة المشاكل بين إيران والسعودية خطوة مهمة

جنتي: معالجة المشاكل بين إيران والسعودية خطوة مهمة
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

شدد أمين مجلس صيانة الدستور في إيران آية الله أحمد جنتي على ضرورة تعزيز الوحدة بين المسلمين وقال إن المشاكل بين إيران والسعودية ستكون خطوة مهمة.

العالم - إيران

وفيما هنأ آية الله أحمد جنتي اليوم الأربعاء في اجتماع مجلس صيانة الدستور، بمناسبة ولادة الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم، والإمام الصادق (ع) وحلول أسبوع الوحدة، أشار إلى الأخبار المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والسعودية ورحب بالتقارب والتفاوض بين البلدين المسلمين في المنطقة وقال: إن حل المشاكل بين البلدين سيكون خطوة مهمة.

ولفت إلى أن "القوى المعادية للإسلام تقف وراء المشاكل التي يعاني منها العالم الإسلامي، وإذا أدركت الحكومات والدول الإسلامية هذه الحقيقة، ستعمل على ضمان مصالح الأمة المسلمة بعيدا عن المخطات المشؤومة التي تحيكها القوى الاستكبارية."

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