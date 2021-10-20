شاهد.. تسارع وتيرة التسويات في درعا السورية

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تسير قافلة التسويات في محافظة درعا جنوب سوريا بشكل متسارع لتمتد لبلدات الريف الشرقي كبلدات ناحتة والمليحات الغربية والشرقية لانضمامها لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية في مطلع شهر آب.

أهالي البلدات المنضمة لركب المصالحات ترحب بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة شاكرين الجيش السوري على توسيع مساحته لتعزيز الأمان في هذه البلدات لاسيما في تصاعد وتيرة الاغتيالات في الريفين الشرقي والغربي بمحافظة درعا خلال اليومين الماضيين.

مصادر أمنية تؤكد إيقاف تطبيق التسويات في مدينة الحراك وبلدات علما والصورة بريف درعا الشرقي بسبب عرقلة من قبل بعض المجموعات المسلحة التي رفضت تسليم السلاح فيما يبقى العودة للاتفاق مرهونا بتسليم كامل السلاح الغير شرعي لاتمام تسويات هذه المدن والبلدات.

تتسع عمليات التسويات في مدن وبلدات الريف الشرقي لمحافظة درعا لتشمل بلدات ناحتة والمليحات الغربية والشرقية المحاذية لريف السويداء تمهيدا لبسط سلطة الدولة السورية وإحلال الأمان على كامل الجنوب السوري.

اتساع رقعة التسويات في محافظة درعا جنوب سوريا لتمتد لبلدات وقرى الريف الشرقي المحاذية لريف السويداء الغربي في إطار سعي الدولة السورية ببسط سلطتها على كامل مناطق المحافظة.

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