شاهد.. حاخام اسرائيلي يتجول في السعودية ويثير ضجة واسعة!

العالم- السعودية

بدوره رحب الحاخام بالمواطن السعودي الذي استقبله وشكر الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

من جهة أخرى نشر الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، صورة للحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ قائلا انه في السعودية.

وكتبت كوهين تغريدة على “تويتر”، موجهاً التحية للحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ الذي قال انه متواجد في السعودية هذه الأيام مع إرفاق صورة له في قاعة استقبال على ما يبدو وخلفه صور حكام السعودية والحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ في السعودية ام في الإمارات.

وكان حساب “إسرائيل بالعربية” نشر في فبراير الماضي، شريط فيديو للحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ وهو يدعو لشفاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي خضع لعملية جراحية.

وأرفق الحساب الفيديو بتغريدة قال فيها :كبير حاخامات الجالية اليهودية في الدول الخليجية يعقوب يسرائيل يصلي لأجل شفاء سمو. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وأردف الحساب، الذي يتوجه إلى العرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبات أكثر نشاطا بعد إبرام معاهدات سلام مع دول عربية “يسعدنا أن نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية”.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت، في نوفمبر الماضي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتانياهو، زار السعودية سرا.

حيث التقى ولي العهد، قبل أن تنفي الرياض صحة هذه المعلومات. إلا أن صحيفة جوروزالم بوست نشرت في يناير تقريرا قالت فيه إن نتانياهو لمّح، ولأول مرة، حول زيارته إلى السعودية يناير الماضي.

وأضافت الصحيفة أن نتانياهو أشار “على ما يبدو إلى زيارته للسعودية في اجتماع مغلق لحزب الليكود، في أول تأكيد معروف له لهذه الرحلة”.

ونقلت جوروزالم بوست أن نتانياهو قال في اجتماع مغلق لحزب الليكود “لقد زرت مؤخرا دولا عربية أخرى. وكما أنني لم أستطع التحدث (مسبقا) عن الإمارات لا يمكنني التحدث الآن”.