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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة التنف التي يحتلها الجيش الأمريكي شرقي سوريا

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة التنف التي يحتلها الجيش الأمريكي شرقي سوريا
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر خبرية أن طائرة مسيرة مذخرة مجهولة هاجمت القاعدة الأمريكية اللاشرعية للجيش الأمريكي شرقي سوريا.

العالم - سوريا

وأكدت المصادر أن الطائرة استهدفت بـ 4 صواريخ القاعدة الأمريكية اللاشرعية المتواجدة في منطقة (التنف) عند المثلث السوري العراقي الأردني، والمعروفة بمنطقة الـ (55 كم)، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات سمعت بوضوح على مسافات بعيدة في عمق البادية السورية.

وتابعت المصادر أن نيرانا اندلعت داخل القاعدة، كما في أحد المواقع القريبة من القاعدة والتي يشغلها مسلحون موالون للجيش الأمريكي.

ووفقا للمصادر، فحتى اللحظة لم تتضح تفاصيل الهجوم ومن يقف وراءه، ولا حجم الأضرار التي لحقت بالقاعدة الأمريكية.

وتشكل البادية السورية فضاء صحراويا مفتوحا ومتداخلا مع منطقة الـ (55 كم)، التي لطالما شكلت مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتتحلق منطقة الـ (55 كم) التي تخضع (لحماية) الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية، التي تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية".

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