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الرئيس اللبناني يستقبل ميقاتي في قصر بعبدا

الرئيس اللبناني يستقبل ميقاتي في قصر بعبدا
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي وصل الى قصر بعبدا قبل قليل.

العالم- لبنان

يتبع.....

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