شاهد..من هو العقل المدبر للتفجير الارهابي في دمشق؟

العالم - خاص بالعالم

وقال سلمان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان العقل المدبر للتفجیر الارهابی الذي حصل في دمشق، وكذلك ماحصل في الطيونة وما حصل في بغداد، هو التحالف الصيهو اميركي لكن باستخدام ادوات واقنعة مختلة.

واضاف: ان سبب كل هذه العمليات، هو فشل التحالف الصهيو-اميركي في فرض املاءاته على حلفائه في المنطقة من اجل تغيير المعادلات الدولية.

واوضح سلمان ان انتصار محور المقاومة، في المجالات السياسية والعسكرية وزيادة عدد الدول الداعمة لسوريا، جعلت التحالف الصهيو اميركي يسعى الى تعويض فشله من خلال تحريك ادواته ومرتزقته في سوريا ولبنان والعراق حتى يقوموا باعمال ارهابية.

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