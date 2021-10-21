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الخميس الاسود في لبنان.. ميني 7 ايار مسيحي

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

مسيرة سلمية دعا لها حزب الله وحركة أمل للاحتجاج على مسار التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

العالم – انقلاب الصورة

ولبنان بالاشهر الماضية كان يشهد مظاهرات ومسيرات ولم نسمع ان هناك شيء حدث الا ان الخميس الاسود فاجئ الجميع والمتظاهرين السلميين بانتشار قناصة على المباني واطلقوا النار على المسيرة السلمية.

وخرج سمير جعجع في مقابلة تلفزيونية واعترف ان ما حصل هو نصف 7 ايار مسيحي.

كما اعترف استاذ جامعي ومسؤول الاعلام بالقوات اللبنانية ورئيس وشباب من القوات اللبنانية بانهم كانوا مستعدين لهذا النوع من الخيارات.

واكد الاعلام السعودي ضلوعه في مشروع الفتنة والحرب في لبنان من بينهم قناة العربية التي تناست سقوط قتلى وجرحى من صفوف حزب الله وحملتهم مسؤولية ما حدث.

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