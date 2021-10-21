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استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة في صعدة و29 غارة على خمس محافظات

استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة في صعدة و29 غارة على خمس محافظات
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطنين يمنين وأصيب خمسة أشخاص بينهم أفريقيان بنيران قوى العدوان في محافظة صعدة، وشن طيران العدوان 29 غارة على خمس محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً أصيب جراء غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على منطقة محضة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وإصابة أربعة أشخاص بينهم اثنان من المهاجرين الأفارقة بنيران الجيش السعودي في منطقة شويرة بمديرية منبه الحدودية.

وفي صعدة أيضاً شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية سحار، ومثلها على مديرية الظاهر، كما شن الطيران ثلاث غارات على مديرية باقم، في حين تعرضت مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية عسيلان في محافظة شبوة.

وأشار إلى أن الطيران استهدف بـ 12 غارة مديرية الجوبة، وبغارتين مديرية رحبة في محافظة مأرب، وشن الطيران غارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

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استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة في صعدة و29 غارة على خمس محافظات

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