"الديمقراطية" تدعو لحوار وطني شامل تمهيدًا لعقد مجلس مركزي جديد

العالم- فلسطين



وقالت الديمقراطية في بيان وصل المركز الفلسطيني للإعلام، الخميس-إن هذه الدعوة للحوار يجب أن تكون جامعة وأعلى المستويات، وبقرارات ملزمة، تشارك فيه القوى كافة من داخل المنظمة وخارجها بما بذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي.



وذكرت أن أية دعوة لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي للمنظمة بعد تعطيل دام حوالي ثلاث سنوات، تتطلب تحضيراً جيداً، بما في ذلك مناقشة أسباب تعليق قرارات المجلس الوطني بدورته الأخيرة، وقرارات دورات المجلس المركزي منذ العام 2015، واللجنة التنفيذية، والاجتماع القيادي في 19/5/2021 وقرارات اجتماع الأمناء العامين (بيروت –رام الله) في 3/9/2020".



وتابعت" لا يكفي عقد مجلس مركزي ليعيد التأكيد على ما تم اتخاذه من قرارات مازالت معطلة، بل ندعو لتشكيل مجلس مركزي موسع، يشارك فيه الجميع، ويضع الأسس والآليات لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، الذي أخذ يتآكل يوماً بعد يوم".



وذكرت أن الحوار الوطني الشامل المقترح مدعو لاستعادة قرارات التوافق التي صادقت عليها جولات الحوار السابق، وقرارات الاجماع الوطني، بما في ذلك انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تضم الجميع دون استثناء، تشرف على تشكيل حكومة وحدة وطنية ليست رهناً لأية اشتراطات خارجية، وتنهي الانقسام وتستعيد وحدة المؤسسة الوطنية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك انتخاب مجلس وطني جديد "حيث أمكن".



ودعت الديمقراطية إلى اعتبار الدعوة لدورة جديدة للمجلس المركزي، محطة سياسية شديدة الأهمية، توفر الفرصة لشعبنا لتجديد مؤسساته القيادية، وتسليحه بالبرنامج النضالي، الموّحد والموحِد.