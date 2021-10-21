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صنعاء: لا حل سياسياً في اليمن من دون تحييد التدخل الخارجي

صنعاء: لا حل سياسياً في اليمن من دون تحييد التدخل الخارجي
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ اليمنية حسين العزي أن التغاضي الدولي عن التدخل السعودي هو أحد أهم الأسباب التي تقف وراء إطالة الحرب.

العالم - الیمن

واستبعد نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ، حسين العزي، التوصل إلى حلّ سياسي بين الأطراف اليمنية قبل إنهاء تدخل التحالف السعودي في اليمن، المستمر منذ نحو 7 أعوام.

واعتبر العزي في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر" أن "التدخل الخارجي عائق كبير في طريق الحل السياسي اليمني-اليمني"، مضيفاً أنّ "التغاضي الدولي عن هذه المسألة (التدخل الخارجي) هو أحد أهم الأسباب التي تقف وراء إطالة الحرب".

وتابع: "إنني أستبعد توفر أي فرصة أو إمكانية لحلّ سياسي يمني-يمني قبل تحييد العنصر غير اليمني".

وفي سياق متصل، طالب أعضاء مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد في اليمن، وفقاً للقرار 2565 (2021)، مشددين على "ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع"، على حد تعبيرهم.

وأودت الحرب التي تشنّها قوات التحالف السعودي على اليمن بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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صنعاء: لا حل سياسياً في اليمن من دون تحييد التدخل الخارجي