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بري يؤكد حصول لبنان على استثناءات من قانون قيصر

بري يؤكد حصول لبنان على استثناءات من قانون قيصر
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان لبنان حصل على استثناءات من قانون قيصر.

العالم_لبنان

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الأجواء في مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة أكثر من إيجابية، مشيراً إلى أن المناقشات مع الجانب الأميركي أسقطت مبدئياً فكرة المفاوضات المكوكية التي اقترح الأميركيون القيام بها بديلاً عن المفاوضات غير المباشرة التي كانت تجري في مقر الأمم المتحدة عند الحدود.

واوضح بري في حديث صحفي، بانه "حصل نقاش مستفيض انتهى إلى العودة لاتفاق الإطار الذي كنا أعلناه سابقاً كأساس للمفاوضات، وأن تعود المفاوضات إلى مقر الأمم المتحدة كما كان يحصل سابقاً"، ولفت الى أن ثمة موافقة مبدئية من الأميركيين وأن الموفد الأميركي سوف يزور تل أبيب للحصول على موافقة إسرائيلية.

وأشار بري أيضاً إلى أنه تلقى تأكيدات أميركية بإعطاء لبنان استثناءات تسمح له باستيراد الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية رغم "قانون قيصر".

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