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وزير الخارجية الباكستانى يصل كابول فى زيارة رسمية

وزير الخارجية الباكستانى يصل كابول فى زيارة رسمية
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

العالم - باكستان

وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، اليوم الخميس أن وزير الخارجية سيجري محادثات مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي وسيلتقي قيادة الحكومة المؤقتة في كابول، ومن المقرر أن يلتقي شخصيات أفغانية أخرى كذلك.
وتشمل المحادثات بين الجانبين مجموعة متنوعة من العلاقات الثنائية وتركز على سبل تعميق التعاون في مختلف المجالات.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، فإن قريشي سيستغل الفرصة ويطرح وجهات نظر باكستان حول قضايا السلام والاستقرار الإقليميين.
وأضاف البيان، أن باكستان بصفتها جارة قريبة، وقفت بشكل دائم إلى جانب أفغانستان، وأبقت على نقاط الحدود مفتوحة للتجارة وعبور المشاة بموجب بروتوكولات كوفيد19.

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